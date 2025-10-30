Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  Феновете на Берое скочиха срещу треньора

Феновете на Берое скочиха срещу треньора

  • 30 окт 2025 | 08:58
  • 390
  • 1
Феновете на Берое скочиха срещу треньора

Малкото фенове на Берое на стадиона в Бистрица поискаха моменталната оставка на треньора на тима Алехандро Сагерас след отпадането от турнира за Купата на България.

"Вън, нещастник", викаха привържениците.

Вчера Берое се посрами срещу аматьорския Витоша и изхвърча от надпреварата с 3:4 след изпълнение на дузпи. Веднага след края на мача запалянковци опитаха да нахлуят на терена и да потърсят сметка от аржентинеца за трагичната форма на тима. По-късно и в социалните мрежи тръгнаха постове и миймове с призиви треньорът да се маха или да бъде уволнен незабавно, пише "Мач Телеграф".

Така Берое е първият елитен отбор, който отпадна от тазгодишното издание на турнира за Купата на България. В редовното време и продълженията двата съперника не успяха да си отбележат гол. При дузпите отборите си вкараха ударите до 3:3, след което пропуснаха по един - Станислав Петров за Витоша и Хуанка Пинеда за Берое.

При следващото завъртане Антон Бакалов вкара за домакините, а Факундо Константини закопа своите с пропуск.

