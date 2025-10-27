ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

След като днес стана ясно, че Ботев (Пловдив) има забрана от ФИФА да картотекира нови футболисти, Sportal.bg видя, че още един клуб от efbet Лига е със същата санкция.

Става въпрос за Берое. Заралии нямат право да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода. Същата санкция е и за пловдивчани.

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

Ако двата клуба се издължат по загубените дела във ФИФА, то забраната за картотекиране на нови играчи ще им бъде вдигната до няколко дни.