Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

Венсант Компани говори след победата на Байерн (Мюнхен) с 4:1 срещу тима на Кьолн в турнира за Купата на Германия. Това бе общо 14-ия мач на баварците от началото на сезона за баварците, като до този момент възпитаниците на френския специалист имат само победи.
Байерн смачка още един съперник и постигна ненадминат рекорд за отбор от топ 5 първенствата
“Аз самият съм преживял това. В течение на два сезона с Манчестър Сити събрахме 198 точки и всеки игра по най-добрия начин. Някои хора успяват, други не.
За мен най-важното е да използвам разумно състава на отбора и да взема предвид игровото време на всеки играч.
Темпото няма да се забави, когато Джамал Мусиала , Алфонсо Дейвис и Хироки Ито се завърнат”, заяви треньорът на Байерн Венсан Компани.