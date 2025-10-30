Компани: Най-важното е да използвам разумно състава на отбора

Венсант Компани говори след победата на Байерн (Мюнхен) с 4:1 срещу тима на Кьолн в турнира за Купата на Германия. Това бе общо 14-ия мач на баварците от началото на сезона за баварците, като до този момент възпитаниците на френския специалист имат само победи.

“Аз самият съм преживял това. В течение на два сезона с Манчестър Сити събрахме 198 точки и всеки игра по най-добрия начин. Някои хора успяват, други не.

За мен най-важното е да използвам разумно състава на отбора и да взема предвид игровото време на всеки играч.

Темпото няма да се забави, когато Джамал Мусиала , Алфонсо Дейвис и Хироки Ито се завърнат”, заяви треньорът на Байерн Венсан Компани.