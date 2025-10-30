Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Популярни
  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 262
  • 0
След като в предходните два дни се изиграха всички 1/8-финални мачове от турнира за ФА Къп, в ранните часове на днешния 30-и октомври (четвъртък) бе изтеглен и жребият за следващата фаза на турнира.

Носителят на ФА Къп и Комюнити Шийлд Кристъл Палас ще гостува на Арсенал в лондонско дерби.

Световният клубен шампион Челси ще пътува до Уелс за визита на Кардиф Сити.

Манчестър Сити, който за последно триумфира в турнира през 2021 г. ще играе срещу Брентфорд.

Актуалният носител на Карабао Къп Нюкасъл ще има столичен съперник в лицето на Фулъм.

Мачовете предстоят в средата на месец декември.

  • 30 окт 2025 | 01:55
  • 470
  • 0
  • 30 окт 2025 | 01:25
  • 585
  • 0
  • 30 окт 2025 | 00:38
  • 474
  • 0
  • 30 окт 2025 | 00:21
  • 447
  • 0
  • 30 окт 2025 | 00:10
  • 369
  • 0
  • 30 окт 2025 | 00:04
  • 2508
  • 3
  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 90927
  • 157
  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 6913
  • 3
  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 27282
  • 3
  • 29 окт 2025 | 23:40
  • 16182
  • 43
  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 7030
  • 7
  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 6018
  • 6