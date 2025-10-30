Популярни
Силна Елица Атанасийевич с 21 точки, Паниониос с драматичен дебют за "Чалъндж къп"

  • 30 окт 2025 | 02:56
  • 135
  • 0
Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) дебютираха с много драматична загуба в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

Отборът, който е воден от бившият селекционер на националния отбор на България за жени и старши треньор на тимът ни до 21 години, Драган Нешич отстъпи като гост на Тирас (Санторини) с 2:3 (25:23, 23:25, 19:25, 25:13, 12:15) в гръцкия сблъсък от 1/32-финалите на турнира, игран снощи пред едва малко над 200 зрители.

Мачът-реванш между двата тима е в сряда (5 ноември) от 19,00 часа българско време в залата на Паниониос. Атанасийевич и компания се нуждаят от победа с 3:0 или 3:1, за да продължат напред за "Чалъндж къп", като единствено при резултат 3:2, ще се играе т.нар. "златен" гейм.

Елица Атанасийевич изигра силен мач за Паниониос и стана втора по резултатност с 21 точки (3 блока, 1 ас, 30% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +16). С повече от нея завърши единствено сръбкинята Бианка Ристичевич с 23 точки (6 аса!, 2 блока, 60% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +21), но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Тирас германката Рика Маазе реализира 24 точки (2 аса и 37% ефективност в атака - +18), докато Андромаха Цока и американката Симон Абът добавиха по 16 точки за победата.

Снимки: CEV.EU

