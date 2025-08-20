Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

  • 20 авг 2025 | 13:44
  • 578
  • 2
Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

Подготовката на гръцкия Паниониос (Атина) започна с позитивна аура за Елица Атанасийевич.

Новото попълнение на тима воден от Драган Нешич сподели емоциите си след първата си тренировка и впечатленията ѝ бяха повече от положителни. Освен това, както самата тя заяви, се надява да прекара най-добрия състезателен сезон в кариерата си със „синьо-червените“.

„Беше много добър първи ден с отбора. Всичко е толкова позитивно, толкова ново и има свежест в атмосферата на отбора. Насладих се на компанията на момичетата в тази първа тренировка“.

Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос
Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

За избора си да облече „синьо-червените“:

„Преди всичко, целият отбор, който е създаден, и начинът, по който клубът подхожда към новия сезон, с ентусиазъм. Знаем колко важна е новата година. Исках да бъда в Атина със семейството си. Искам това да е най-добрият сезон, който някога съм имала.“

„Нямаме търпение да видим всички отново на трибуните, искаме ги до нас във всеки мач.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

Иван Станев сменя временно Франческо Кадеду в Нефтохимик

  • 20 авг 2025 | 13:28
  • 621
  • 1
Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

Христина Вучкова: Имам мечта, но първо трябва да победим Канада и Испания

  • 20 авг 2025 | 13:18
  • 543
  • 1
Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

Дунав Русе запазва седем играчи от предходния сезон

  • 20 авг 2025 | 10:37
  • 1099
  • 1
Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

  • 19 авг 2025 | 20:22
  • 8520
  • 4
Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

  • 19 авг 2025 | 19:31
  • 10655
  • 2
Александра Китипова: Имахме шансове за финал

Александра Китипова: Имахме шансове за финал

  • 19 авг 2025 | 19:13
  • 1490
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 11841
  • 27
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 7024
  • 6
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 9772
  • 19
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 12913
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 24584
  • 18
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 9847
  • 2