Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

Подготовката на гръцкия Паниониос (Атина) започна с позитивна аура за Елица Атанасийевич.

Новото попълнение на тима воден от Драган Нешич сподели емоциите си след първата си тренировка и впечатленията ѝ бяха повече от положителни. Освен това, както самата тя заяви, се надява да прекара най-добрия състезателен сезон в кариерата си със „синьо-червените“.

„Беше много добър първи ден с отбора. Всичко е толкова позитивно, толкова ново и има свежест в атмосферата на отбора. Насладих се на компанията на момичетата в тази първа тренировка“.

Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

За избора си да облече „синьо-червените“:

„Преди всичко, целият отбор, който е създаден, и начинът, по който клубът подхожда към новия сезон, с ентусиазъм. Знаем колко важна е новата година. Исках да бъда в Атина със семейството си. Искам това да е най-добрият сезон, който някога съм имала.“

„Нямаме търпение да видим всички отново на трибуните, искаме ги до нас във всеки мач.“