Очаквайте: Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out
  Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

  • 21 окт 2025 | 12:38
  • 274
  • 0

Елица е повече от волейболистка — тя е история за сила, нежност и смелост, вплетени в едно сърце. Тя е онзи глас, който доказва, че мечтите не свършват там, където започват трудностите.

Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон
Елица Атанасийевич: В Паниониос съм, за да изиграя най-добрия си сезон

На полето тя се бори не само с противника, а и със себе си — с болката, със страха, с онзи вътрешен глас, който понякога шепне „не можеш“. Но Елица винаги отговаря с усмивка и с още един скок — по-високо, по-силно, по-истински. Тя знае какво е да си далеч от дома, да търсиш топлина сред чужди езици и непознати лица. Знае какво е да загубиш, но и как всяка загуба може да те научи да обичаш играта още повече. В нея живее онази тиха сила, която не крещи, а вдъхновява. Тя ни напомня, че успехът не е само в медалите, а в пътя, който преминаваш, за да ги стигнеш.

Елица е доказателство, че женският волейбол не е просто спорт — той е борба за мечти, за идентичност, за сърце. И докато разказва своята история, тя кара всеки от нас да повярва, че никога не е късно да започнеш отначало.

