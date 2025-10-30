Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

  • 30 окт 2025 | 02:29
  • 169
  • 0
Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

Младежкият национал Жасмин Величков, който се включи много силно и завърши с 10 точки за успеха на своя Веро Волей (Монца) над МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:1 в мач на междинния 3-и кръг на италианската Суперлига, заяви след мача, че това е страхотна победа за тях.

Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия
Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

"Страхотна победа за нас. Много съм доволен от резултата и благодаря на феновете за подкрепата. Надявам се обаче, че в следващия мач ще можем да играем още по-добре, защото имаме всичко необходимо. Фантастичен отбор сме", сподели Жасмин Величков пред клубния сайт на Монца.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

"С волейбол на училище": когато спортът среща знанието

"С волейбол на училище": когато спортът среща знанието

  • 29 окт 2025 | 18:18
  • 1066
  • 0
Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав

Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав

  • 29 окт 2025 | 18:14
  • 1788
  • 0
Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

  • 29 окт 2025 | 16:54
  • 19577
  • 0
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 31457
  • 10
Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

  • 29 окт 2025 | 12:17
  • 9347
  • 3
Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

  • 29 окт 2025 | 11:32
  • 1467
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 90353
  • 157
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 5595
  • 2
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 26429
  • 3
Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

  • 29 окт 2025 | 23:40
  • 14703
  • 41
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 6218
  • 7
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 5407
  • 6