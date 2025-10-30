Жасмин Величков: Страхотна победа за нас

Младежкият национал Жасмин Величков, който се включи много силно и завърши с 10 точки за успеха на своя Веро Волей (Монца) над МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:1 в мач на междинния 3-и кръг на италианската Суперлига, заяви след мача, че това е страхотна победа за тях.

"Страхотна победа за нас. Много съм доволен от резултата и благодаря на феновете за подкрепата. Надявам се обаче, че в следващия мач ще можем да играем още по-добре, защото имаме всичко необходимо. Фантастичен отбор сме", сподели Жасмин Величков пред клубния сайт на Монца.

Снимки: legavolley.it