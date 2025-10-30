Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

  • 30 окт 2025 | 00:44
  • 553
  • 0

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, записа първа победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим обърна и се наложи у дома над новака МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25) в среща от междинния 3-и кръг на шампионата, играна тази вечер.

По този начин Монца вече е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки във временното класиране. В редовния 4-и кръг Атанасов, Величков и компания ще са гости на Милано. Мачът е в неделя (2 ноември) от 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов изигра нов страхотен мач за Монца и бе над всички с 20 точки (2 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +9) за победата и бе обявен за MVP на мача.

Жасмин Величков също се включи много силно като резерва и завърши с 10 точки (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 76% позитивно посрещане - +2) за успеха.

Кристиан Падар пък реализира още 12 точки (2 аса и 50% ефективност в атака - +1).

За гостите от Кунео френският диагонал Нейтън Ферал приключи с 19 точки (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +4), а Марко Седлачек с 16 точки (3 блока, 43% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане), но и това не беше достатъчно за победата.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - МА АКУА САН БЕРНАРДО (КУНЕО) 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25)

МОНЦА: Ян Цимерман 3, Кристиан Падар 12, МАРТИН АТАНАСОВ 20, Лука Мартила 4, Леандро Моска 7, Томас Берета 3 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 10, Ерик Рьорс, Якопо Ларица, Диего Фрасчо)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

КУНЕО: Микеле Баранович, Нейтън Ферал 19, Марко Седлачек 16, Иван Зайцев 8, Лоренцо Кодарин 8, Александър Стефанович 7 - Доменико Кавачини-либеро (Симоне Оберто 1, Матеп Бономи, Клаудио Катанео 2)

Старши треньор: МАТЕО БАТОКИО.

Снимки: legavolley.it

