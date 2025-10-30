Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа втора поредна загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини паднаха като гости на гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (15:25, 16:25, 21:25) в мач от междинния 3-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Бартон".

По този начин Падуа е на предпоследното 11-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 2 точки в актива си. В редовния 4-и кръг Начев и съотборниците му са домакини на Гротадзолина, с националите Георги Татаров и Илия Петков, в сблъсъка на дъното. Срещата е в неделя (2 ноември) от 18,00 часа българско време.

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Единственият от Падуа, който се представи на ниво за пореден път беше Давиде Гардини, който завърши със 17 точки (2 блока, 58% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +5).

За домакините от Перуджа Олег Плотнитский бе над всички с 19 точки (10 аса!, 3 блока, 46% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10), а Агустин Лосер приключи с 10 точки за победата.

Снимки: legavolley.it