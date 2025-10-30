Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

  • 30 окт 2025 | 02:22
  • 145
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа втора поредна загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини паднаха като гости на гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (15:25, 16:25, 21:25) в мач от междинния 3-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Бартон".

По този начин Падуа е на предпоследното 11-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 2 точки в актива си. В редовния 4-и кръг Начев и съотборниците му са домакини на Гротадзолина, с националите Георги Татаров и Илия Петков, в сблъсъка на дъното. Срещата е в неделя (2 ноември) от 18,00 часа българско време.

Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто
Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Единственият от Падуа, който се представи на ниво за пореден път беше Давиде Гардини, който завърши със 17 точки (2 блока, 58% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +5).

За домакините от Перуджа Олег Плотнитский бе над всички с 19 точки (10 аса!, 3 блока, 46% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10), а Агустин Лосер приключи с 10 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

