Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа първа загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини отстъпиха като гости на шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (21:25, 21:25, 26:28) в среща от втория кръг на шампионата, играна този следобед в зала "БиТиЕс Арена".

Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

Така Падуа е с 1 победа, 1 загуба и 2 точки във временното класиране, докато шампионите са начело с 2 победи от 2 мача и 6 точки в актива. В следващия, междинен, 3-и кръг Начев и съотборниците му са отново гости, но на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Мачът е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Борис Начев остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Падуа стана Давиде Гардини с 13 точки (1 блок, 40% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане), а Велико Машулович и Матиа Ориоли завършиха с 11 и 10 точки.

За трентинци испанският национал Жорди Рамон реализира 19 точки (1 блок, 3 аса, 68% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +12), а Алесандро Микиелето добави още 14 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +2) за победата.

