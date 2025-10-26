Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

  • 26 окт 2025 | 20:24
  • 492
  • 1
Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа първа загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини отстъпиха като гости на шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (21:25, 21:25, 26:28) в среща от втория кръг на шампионата, играна този следобед в зала "БиТиЕс Арена".

Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия
Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

Така Падуа е с 1 победа, 1 загуба и 2 точки във временното класиране, докато шампионите са начело с 2 победи от 2 мача и 6 точки в актива. В следващия, междинен, 3-и кръг Начев и съотборниците му са отново гости, но на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Мачът е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Борис Начев остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Падуа стана Давиде Гардини с 13 точки (1 блок, 40% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане), а Велико Машулович и Матиа Ориоли завършиха с 11 и 10 точки.

За трентинци испанският национал Жорди Рамон реализира 19 точки (1 блок, 3 аса, 68% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +12), а Алесандро Микиелето добави още 14 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +2) за победата.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

  • 26 окт 2025 | 20:02
  • 377
  • 0
Христо Велков: Необходима е много работа.

Христо Велков: Необходима е много работа.

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 647
  • 0
Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

  • 26 окт 2025 | 18:11
  • 10012
  • 0
Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

  • 26 окт 2025 | 18:03
  • 1001
  • 0
Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство

Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство

  • 26 окт 2025 | 18:02
  • 649
  • 0
Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел

Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел

  • 26 окт 2025 | 17:44
  • 4192
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 119970
  • 320
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 68629
  • 312
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 15812
  • 20
Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 20:41
  • 2047
  • 0
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 25900
  • 8
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 23978
  • 11