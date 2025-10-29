Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Олимпиакос и Александър Везенков приемат тази вечер в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея Монако в среща от седмия кръг на Евролигата. Мачът започва в 21:15 ч. българско време.

Олимпиакос е в серия от две поредни загуби от тима от Княжеството в официални срещи. За последно двата тима се срещнаха на полуфиналите от Финалната четворка в края на май, когато Везенков и компания бяха фаворити, но отстъпиха пред монегаските на Василис Спанулис. Преди това двата тима си размениха по една победа като гост в редовния сезон, но през 2025 година гръцкият гранд все още няма положителен резултат срещу този съперник, а за последно двата отбора премериха силите си в контрола през септември, спечелна отново от Монако - 83:80 след продължение.

Шампионът на Гърция е в подем, като спечели последните си 2 гостувания в Евролигата и е с 4 успеха и 2 поражения. Миналата седмица тимът се разправи като гост с Байерн в Мюнхен с 96:71. Олимпиакос е и лидер в гръцкото първенство с 4-0.

Монако е с баланс 3-3 в Евролигата към момента, като в последния си мач в турнира загуби със 77:85 от лидера Апоел Тел Авив в "Арена София".

Кийнън Еванс и тежко контузеният Мустафа Фал отново няма да са на разположение на наставника на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас, докато Василис Спанулис не може да разчита на възстановяващия се от травма център Йоан Макунду.