Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 170
  • 0

Олимпиакос и Александър Везенков приемат тази вечер в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея Монако в среща от седмия кръг на Евролигата. Мачът започва в 21:15 ч. българско време.

Олимпиакос е в серия от две поредни загуби от тима от Княжеството в официални срещи. За последно двата тима се срещнаха на полуфиналите от Финалната четворка в края на май, когато Везенков и компания бяха фаворити, но отстъпиха пред монегаските на Василис Спанулис. Преди това двата тима си размениха по една победа като гост в редовния сезон, но през 2025 година гръцкият гранд все още няма положителен резултат срещу този съперник, а за последно двата отбора премериха силите си в контрола през септември, спечелна отново от Монако - 83:80 след продължение.

Везенков и компания се разправиха с Миконос
Везенков и компания се разправиха с Миконос

Шампионът на Гърция е в подем, като спечели последните си 2 гостувания в Евролигата и е с 4 успеха и 2 поражения. Миналата седмица тимът се разправи като гост с Байерн в Мюнхен с 96:71. Олимпиакос е и лидер в гръцкото първенство с 4-0.

Монако е с баланс 3-3 в Евролигата към момента, като в последния си мач в турнира загуби със 77:85 от лидера Апоел Тел Авив в "Арена София".

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Кийнън Еванс и тежко контузеният Мустафа Фал отново няма да са на разположение на наставника на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас, докато Василис Спанулис не може да разчита на възстановяващия се от травма център Йоан Макунду.

Следвай ни:

Още от Евролига

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 4695
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2348
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

  • 28 окт 2025 | 21:55
  • 3425
  • 0
Евролигата глоби Атаман

Евролигата глоби Атаман

  • 28 окт 2025 | 21:29
  • 1155
  • 0
Обрадович за Апоел: Винаги знаят къде и кого да атакуват

Обрадович за Апоел: Винаги знаят къде и кого да атакуват

  • 28 окт 2025 | 21:04
  • 1160
  • 0
Итудис демонстрира точен мерник в "Арена София"

Итудис демонстрира точен мерник в "Арена София"

  • 28 окт 2025 | 20:22
  • 2942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
  • 2326
  • 3
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 771
  • 0
ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 66666
  • 115
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 45861
  • 99
Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 16715
  • 13