Трагедия на пътя в Италия: Резервният вратар на Интер блъсна фатално възрастен мъж

Резервният вратар на Интер, испанецът Хосеп Мартинес, е участвал в пътен инцидент, при който е блъснал и убил 81-годишен мъж в инвалидна количка, съобщават италианските и испанските медии. Трагичният случай е станал близо до тренировъчната база на клуба.

Инцидентът се е случил в 9:30 часа сутринта днес във Фенегро, в района на Комо. Въпреки намесата на спешните служби, включително хеликоптери, линейка и карабинерите, възрастният мъж е обявен за мъртъв на място. Мартинес не е пострадал. Правоохранителните органи провеждат разследване, за да възстановят инцидента и да определят евентуална отговорност.

🚨 Josep Martínez has reportedly hit and killed an elderly man with his car this morning near the #Inter training facilities.



The 81-year-old man, who was riding an electric wheelchair, had a sudden, physical illness, and swerved into the lane Martínez was driving.



The… — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 28, 2025

Според първоначалните информации мъжът в електрическата инвалидна количка може внезапно да е променил посоката си, отрязвайки пътя на превозното средство, управлявано от играча, който незабавно е оказал помощ на възрастния мъж. В знак на траур, Интер реши да отмени пресконференцията на треньора Кристиан Киву преди утрешното домакинство на Фиорентина.

Според първоначалната информация от разследването, цитирана от "Република", се предполага, че жертвата може да е получила световъртеж и да й е прилошало. Това може да е довело до внезапна промяна на посоката, пресичайки в насрещната лента и блокирайки пътя на автомобила на футболиста, причинявайки сблъсъка.

🚨 #Inter has cancelled Cristian Chivu’s pre-match press conference ahead of #Inter-Fiorentina tomorrow following the incident involving Josep Martínez.



[via @fcin1908it] — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 28, 2025

Медиите съобщават също, че 27-годишният Мартинес е бил „видимо потресен“ от случилото се. Той е оказал пълно съдействие на властите за изясняване на причините за инцидента. Испанецът е резерва в Интер на Ян Зомер, като през този сезон дотук е взел участие в два мача през сезона.

Снимки: Imago