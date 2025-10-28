Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
Трагедия на пътя в Италия: Резервният вратар на Интер блъсна фатално възрастен мъж

  • 28 окт 2025 | 13:17
  • 8962
  • 3
Резервният вратар на Интер, испанецът Хосеп Мартинес, е участвал в пътен инцидент, при който е блъснал и убил 81-годишен мъж в инвалидна количка, съобщават италианските и испанските медии. Трагичният случай е станал близо до тренировъчната база на клуба.

Инцидентът се е случил в 9:30 часа сутринта днес във Фенегро, в района на Комо. Въпреки намесата на спешните служби, включително хеликоптери, линейка и карабинерите, възрастният мъж е обявен за мъртъв на място. Мартинес не е пострадал. Правоохранителните органи провеждат разследване, за да възстановят инцидента и да определят евентуална отговорност.

Според първоначалните информации мъжът в електрическата инвалидна количка може внезапно да е променил посоката си, отрязвайки пътя на превозното средство, управлявано от играча, който незабавно е оказал помощ на възрастния мъж. В знак на траур, Интер реши да отмени пресконференцията на треньора Кристиан Киву преди утрешното домакинство на Фиорентина.

Според първоначалната информация от разследването, цитирана от "Република", се предполага, че жертвата може да е получила световъртеж и да й е прилошало. Това може да е довело до внезапна промяна на посоката, пресичайки в насрещната лента и блокирайки пътя на автомобила на футболиста, причинявайки сблъсъка.

Медиите съобщават също, че 27-годишният Мартинес е бил „видимо потресен“ от случилото се. Той е оказал пълно съдействие на властите за изясняване на причините за инцидента. Испанецът е резерва в Интер на Ян Зомер, като през този сезон дотук е взел участие в два мача през сезона.

Снимки: Imago

