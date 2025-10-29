Суонзи - Манчестър Сити (съставите)

Манчестър Сити гостува на Суонзи в среща от 4-тия кръг на "Карабао Къп". Двубоят на "Либърти Стейдиъм" е от 21:45 часа, а "гражданите" ще опитат да се върнат към победите, след като преди няколко дни отстъпиха с 0:1 на Астън Вила в Премиър лийг. Суонзи се намира в средата на класирането в Чемпиъншип, а в последния си мач надви Норич с 2:1.

"Лебедите" стигнаха до тази фаза, след като вече елиминираха един елитен съперник в лицето на Нотингам Форест. Преди това уелският тим отстрани с дузпи Плимут. Манчестър Сити започна участието си в турнира директно от третия кръг, където се справи с Хъдърсфийлд след успех с 2:0.

Here's how the #Swans line up for this evening's @Carabao_Cup tie 🆚 Man City 🏆 pic.twitter.com/k5fZmYp0eX — Swansea City AFC (@SwansOfficial) October 29, 2025

Así sale el equipo ante Swansea 🚨 pic.twitter.com/RSXvsUJJFO — Manchester City (@ManCityES) October 29, 2025