Ман Сити с шанс да си върне самочувствието за Карабао Къп

Суонзи и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от 4-ти кръг на Карабао Къп на 29 октомври от 21:45 часа на "Либърти Стейдиъм". Двубоят ще бъде поредното изпитание за отбора от Чемпиъншип срещу един от грандовете на английския футбол. Суонзи ще се опита да поднесе изненада и да продължи напред в турнира, докато "гражданите" ще искат да си върнат самучувствието след загубата от Астън Вила преди дни и ще търсят поредната си победа в надпреварата, която са печелили многократно.

В настоящия сезон на Карабао Къп Суонзи успя да достигне до 4-ти кръг след победа над Нотингам Форест с 3:2 в третия кръг. Преди това, отборът елиминира Плимут след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време). Манчестър Сити от своя страна преодоля Хъдърсфийлд с 2:0 в третия кръг, демонстрирайки класата си.

Двата отбора се намират в различни дивизии, като Суонзи крета в средата на класирането на Чемпиъншип, докато Манчестър Сити е един от водещите отбори в Премиър лийг и отново е сред претендентите за шампионската титла.

Суонзи показва непостоянна форма в последните си пет мача. Отборът записа победа срещу Норич с 2:1 (25.10.2025), загуба от КПР с 0:1 (22.10.2025), равенство със Саутхамптън 0:0 (18.10.2025), загуба от Лестър с 1:3 (04.10.2025) и победа като гост срещу Блекбърн с 2:1 (30.09.2025).

Манчестър Сити също демонстрира колебания в последните си мачове - загуба от Астън Вила с 0:1 (26.10.2025), победа над Виляреал с 2:0 в Шампионска лига (21.10.2025), победа срещу Евертън с 2:0 (18.10.2025), победа над Брентфорд с 1:0 (05.10.2025) и равенство с Монако 2:2 в Шампионска лига (01.10.2025).

Историята между двата отбора е доминирана от Манчестър Сити. В последната им среща, състояла се на 10 февруари 2021 г. на "Либърти Стейдиъм" в мач от ФА Къп, "гражданите" победиха с 3:1. Голове за Манчестър Сити отбелязаха Кайл Уокър (30'), Рахийм Стърлинг (47') и Габриел Жезус (50'), докато за Суонзи се разписа Морган Уитакър (77'). Преди това, през март 2019 г., отново на "Либърти Стейдиъм" и отново за ФА Къп, Манчестър Сити победи с 3:2, като Суонзи поведе с 2:0, но "гражданите" успяха да обърнат резултата. В последните пет срещи между двата отбора, Манчестър Сити има пълен комплект от победи.

Снимки: Gettyimages