  Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  29 окт 2025 | 15:14
  • 942
  • 0
Мениджърът на Тотнъм Томас Франк има все по-сериозно проблеми, с които да се справя преди днешното гостуване на своя тим на Нюкасъл в мач от четвъртия кръг на Карабао къп. Младият талант Арчи Грей, който бе гласен за титуляр срещу “свраките”, е получил травма в прасеца и ще пропусне гостуването на “Сейнт Джеймсис Парк”. Бившият полузащитник на Лийдс се превръща в десетия футболист, който няма да бъде на разположение за днешната среща. Кристиан Ромеро, Бен Дейвис, Дестини Удоджи, Раду Драгошин, Ив Бисума, Кота Такай, Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън и Доминик Соланке също пропускат тази среща.

Именно Карабао къп е поставен като един от основните приоритети на Тотнъм през настоящия сезон, тъй като турнирът е виждан като една от най-добрите възможности да се достигне до трофей, което е и основна цел на новия мениджър на тима Томас Франк. “Шпорите” обаче ще имат трудната задача да се изправят още в четвъртия кръг срещу Нюкасъл, който в последните две кампании достига до финала в надпреварата и е настоящ носител на купата. По този начин шефовете на лондончани искат да задържат инерцията след спечелената през май Лига Европа, където във финала бе победен Манчестър Юнайтед.

Снимки: Gettyimages

