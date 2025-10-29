Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк има все по-сериозно проблеми, с които да се справя преди днешното гостуване на своя тим на Нюкасъл в мач от четвъртия кръг на Карабао къп. Младият талант Арчи Грей, който бе гласен за титуляр срещу “свраките”, е получил травма в прасеца и ще пропусне гостуването на “Сейнт Джеймсис Парк”. Бившият полузащитник на Лийдс се превръща в десетия футболист, който няма да бъде на разположение за днешната среща. Кристиан Ромеро, Бен Дейвис, Дестини Удоджи, Раду Драгошин, Ив Бисума, Кота Такай, Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън и Доминик Соланке също пропускат тази среща.

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Именно Карабао къп е поставен като един от основните приоритети на Тотнъм през настоящия сезон, тъй като турнирът е виждан като една от най-добрите възможности да се достигне до трофей, което е и основна цел на новия мениджър на тима Томас Франк. “Шпорите” обаче ще имат трудната задача да се изправят още в четвъртия кръг срещу Нюкасъл, който в последните две кампании достига до финала в надпреварата и е настоящ носител на купата. По този начин шефовете на лондончани искат да задържат инерцията след спечелената през май Лига Европа, където във финала бе победен Манчестър Юнайтед.

Еди Хау похвали много работата на Томас Франк в Тотнъм преди мача между двата тима

