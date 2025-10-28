Популярни
»
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау похвали много работата на Томас Франк в Тотнъм преди мача между двата тима

Еди Хау похвали много работата на Томас Франк в Тотнъм преди мача между двата тима

  • 28 окт 2025 | 15:38
  • 509
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау акцентира върху важността на “Карабао къп” за неговия тим и положителните, и отрицателните емоции, които този турнир е донесъл на него и футболистите му в последните два сезона. “Свраките” достигнаха до финала в две поредни години, но в първия случай бяха победени от Манчестър Юнайтед, докато през миналата кампания успяха да надделеят над Ливърпул и по този начин да достигнат до първия си важен трофей от повече от пет десетилетия. Утре тимът от английския север приема Тотнъм в мач от четвъртия кръг на “Карабао къп” от 22:00 българско време.

Гимараеш донесе драматична победа на Нюкасъл над Фулъм
Гимараеш донесе драматична победа на Нюкасъл над Фулъм

“Имахме много страхотни моменти в този турнир. Първият финал очевидно бе нещо невероятно, особено в дните преди срещата, разбира се, след края емоциите бяха предимно негативни. Чувствах, че дадохме малко на терена онзи ден и загубата бе болезнена, защото чувствах, че имахме щанс да спечелим. Успяхме да поправим нещата и през миналата година се справихме наистина добре. Имахме много трудни мачове. Ако погледнете програмата ни, за да стигнем до финала, трябваше да играем мачове с Челси и Арсенал. Това бяха страхотни преживявания, които ни помогнаха да израснем като отбор. Сега отново сме в тези ранни кръгове на турнира, когато всичко е възможно, защото това са елиминации. В тях просто търсиш начин да продължиш, вече сме играли такива двубои, които могат да отидат във всяка посока и единствената цел е да достигнеш до следващата фаза.

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Предстои ни много труден мач срещу Тотнъм. Изправяме се срещу отбор, който е в отлична форма в гостуванията си, така че ще ни предостави сериозно предизвикателство. Тактически те се представят много интересно и са много гъвкави. Имат много модели, по които градят своята игра, агресивни са без топка. Имат доста различни варианти при изпълненията на статичните положения, организирани са отлично, което е заслуга на Томас Франк и неговия треньорски щаб”, обясни Хау.

Снимки: Gettyimages

