Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Роби Уилямс си качи снимка с Бербатов

Роби Уилямс си качи снимка с Бербатов

  • 30 сеп 2025 | 20:18
  • 2310
  • 0

Преди втория си концерт в България, този път пред 40 000 фена на Националния стадион "Васил Левски", Роби Уилямс използвал част от свободното си време, за да поиграе баскетбол в столична зала.

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, с които завинаги запамети изявата си у нас.

Роби облякъл екипа на "БУБА Баскетбол" и провел кратка тренировка с Изпълнителния директор на клуба Мануел Марков. Това стана ясно от кадър, който Марков публикува в профила на тима в социалните мрежи. Именно от него се разбира, че Уилямс е подписал топка на клуба преди да излезе на сцената.

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025", написа към фотосите си Роби Уилямс, като първият от серията беше с футболната ни легенда Димитър Бербатов. Малко преди изявата на Роби у нас, Бербатов побърза да се похвали пред последователите си, че се е срещнал с певеца зад кулисите.

Вторият концерт на Роби Уилямс в България премина с голяма еуфория от страна на феновете, които чакаха повече от десетилетие да го зърнат отново.

Под споделените кадри коментираха и членовете на подгряващата го група The Lottery Winners, които споделиха, че изявата им у нас е била една от най-любимите им до момента. "One of our absolute favourites. Incredible night", написаха те.

Следвай ни:

Още от Булевард

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за сблъсъка между Ботев (Пд) и Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за сблъсъка между Ботев (Пд) и Левски

  • 29 сеп 2025 | 12:42
  • 7036
  • 12
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 13488
  • 6
Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

Аматьорски боксов мач определи град Мюлхаузен за създател на братвурста

  • 27 сеп 2025 | 16:30
  • 878
  • 2
Кои са най-големите звезди на Апоел Тел Авив в Инстаграм

Кои са най-големите звезди на Апоел Тел Авив в Инстаграм

  • 26 сеп 2025 | 19:03
  • 4516
  • 0
Инфлуенсър разкри шокиращи подробности: Ямал ми писа, когато беше на 11 години!

Инфлуенсър разкри шокиращи подробности: Ямал ми писа, когато беше на 11 години!

  • 26 сеп 2025 | 16:26
  • 8361
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Деси и Анжи за предстоящото дерби между Атлетико и Реал Мадрид

ПриСтрастните прогнози на Деси и Анжи за предстоящото дерби между Атлетико и Реал Мадрид

  • 26 сеп 2025 | 13:34
  • 4052
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98510
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31821
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14735
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8890
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21386
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427574
  • 14