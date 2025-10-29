Популярни
Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

  • 29 окт 2025 | 10:20
  • 191
  • 0

Карлос Алкарас пристигна на турнира "Мастърс“ в Париж в отлична форма и готов да се бори за титлата, но кампанията на испанеца във френската столица приключи много по-бързо от очакваното, след като загуби още на старта от британеца Камерън Нори с 6:4, 3:6, 4:6.

Шесткратният шампион от Големия шлем Алкарас допусна 54 непредизвикани грешки и изрази разочарованието си в кратки размени на реплики с треньора Хуан Карлос Фереро.

Това беше поредното разочароващо представяне за Алкарас на турнира "Мастърс 1000“ в Париж, където никога не е стигал по-далеч от четвъртфиналите.

Голям провал за Алкарас в Париж
Световният номер едно, който се отказа от участие в Шанхай Мастърс този месец, каза пред репортери, че "изобщо не е имал чувство“ за топката при загубата във вторник.

"Дойдох тук с много енергия. Дойдох тук с мисълта, че мога да постигна добри резултати, защото играя наистина добър тенис. Това е най-добрата година за мен по отношение на играта“, добави той.

"Говорих с някои други играчи, с моя екип, казвайки им, че се чувствам страхотно. В други години се чувствах изтощен, уморен, но тази година се чувствам добре. Пропуснах Шанхай. Бях си вкъщи много дни, можех да се забавлявам там и да се отпусна. Това ми помогна да презаредя батериите си, така че не знам какво се случи тук. Това е турнир, в който ми е наистина трудно да играя добре, но ще се справя и ще играя страхотен тенис тук", коментира Алкарас.

За испанеца предстои участие на финалите на ATP в Торино следващия месец, преди да представи Испания на финалите за Купа Дейвис.

"Ще се опитам да се подготвя възможно най-добре, за да дойда в Торино, за Купа Дейвис, наистина важни турнири, които ми предстоят в момента“, каза 22-годишният тенисист.

