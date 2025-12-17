Популярни
  Иван Иванов подкрепи млади родни таланти на Световното отборно в Академията на Надал

Иван Иванов подкрепи млади родни таланти на Световното отборно в Академията на Надал

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 82
  • 0
Иван Иванов подкрепи млади родни таланти на Световното отборно в Академията на Надал

Шампионът от Уимбълдън, Откритото първенство на САЩ и номер 1 световната ранглиста при юношите Иван Иванов подкрепи и вдъхнови младите таланти от ТК Супер Спорт (Варна) на Световното отборно първенство по тенис от веригата MEDWTC до 10 и до 12-годишна възраст в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Българските таланти спечелиха седем победи от седем двубоя във втория ден на първенството, съобщават от БФ Тенис.

Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата две на сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 години се наложиха с 3:0 над Nomads Tennis Team, след като в първата си среща победиха отново с 3:0 и AJ Academy Tenerife. Виктория Константинова и Грациела Константинова спечелиха на сингъл и на двойки.

Момчетата до 10 година надделяха с 4:0 Jofrey Tennis Academy след успехи на Борис Йорданов, Теодор Желев и Никола Гатев на единично и на двойки. Момчетата завършиха наравно 2:2 в първия си двубой срещу Nomads Tennis Team.

Треньор на тима е Димитър Христов.

