Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Голям провал за Алкарас в Париж

Голям провал за Алкарас в Париж

  • 29 окт 2025 | 00:29
  • 936
  • 1
Голям провал за Алкарас в Париж

Водачът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас отпадна още във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" във френската столица Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Алкарас отстъпи пред британеца Камерън Нори, след като допусна обрат с 6:4, 3:6, 4:6 за два часа и 25 минути игра. За испанеца това беше първи мач на турнира, тъй като почива в първия кръг. Това беше и първият път, в който Алкарас допуска поражение преди финала от месец март насам.

Карлос Алкарас осъществи пробив в петия гейм на първия сет за 3:2, поведе с 4:2 и стигна до успешното 6:4 в своя полза. Във втората част обаче Нори заигра по-стабилно, възползва се от колебанията на съперника, взе аванс от 4:1 и затвори сета при 6:3. В решителния трети сет испанският тенисист водеше с 3:2, преди Камерън Нори да спечели три поредни гейма за преднина от 5:3 и да приключи двубоя с 6:4 при втория си мачбол.

По-рано през деня петият поставен американец Бен Шелтън преодоля Флавио Коболи от Италия със 7:6(4), 6:3 и подобно на Нори се класира за третия кръг. Срещата продължи час и 34 минути игра.

Шелтън се нуждаеше от тайбрек, за да спечели оспорвания първи сет, а във втория осъществи ключов пробив за 4:2 и приключи мача при 6:3.

15-ият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина достигна до втория кръг след успех на старта над "щастливия губещ" Валентен Ройе (Франция), дошъл след обрат с 4:6, 6:1, 6:4 за близо два часа игра

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

  • 28 окт 2025 | 20:07
  • 1144
  • 0
Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите в Малта

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите в Малта

  • 28 окт 2025 | 18:38
  • 785
  • 0
Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг на "Мастърс" в Париж

Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг на "Мастърс" в Париж

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 1790
  • 0
Сблъсък Вашеро - Риндеркнеш в Париж в повторение на финала в Шанхай

Сблъсък Вашеро - Риндеркнеш в Париж в повторение на финала в Шанхай

  • 28 окт 2025 | 16:03
  • 1334
  • 0
Първите три поставени стартираха успешно в Хонконг

Първите три поставени стартираха успешно в Хонконг

  • 28 окт 2025 | 15:51
  • 313
  • 0
Виктория Голубич започна с двусетова победа защитата на титлата си в Цзюцзян

Виктория Голубич започна с двусетова победа защитата на титлата си в Цзюцзян

  • 28 окт 2025 | 15:39
  • 367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 57877
  • 106
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 38053
  • 91
Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 8916
  • 13
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 44228
  • 28
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 42892
  • 30
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 27555
  • 140