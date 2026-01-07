Швейцария е полуфиналист в Пърт

Белинда Бенчич и Якуб Паул изведоха Швейцария до полуфиналите на Юнайтед къп в Пърт, след като спечелиха решаващия мач на смесени двойки срещу аржентинците Мария Лурдес Карле и Гидо Андреоци с 6-3, 6-3.

По-рано Себастиан Баес изравни четвъртфиналния сблъсък до 1-1, след като победи Стан Вавринка със 7-5, 6-4 и запази перфектния си старт на сезона. В откриващия мач Бенчич надделя над Солана Сиера в два сета.

Под напрежение Бенчич и Паул отговориха по най-добрия начин и вече имат три победи от три мача на смесени двойки тази седмица. Двамата бяха в отлична форма през целия 75-минутен двубой в зала RAC Arena, доминирайки в разиграванията и ефективно затваряйки мрежата. След победата швейцарският тим отпразнува успеха на корта, като Бенчич и Паул скочиха във въздуха от радост.

В полуфиналите в Сидни Швейцария ще се изправи срещу Белгия или Чехия.

По-рано в турнира Баес постигна едва втората си победа над тенисист от топ 10, след като надделя над Тейлър Фриц в груповата фаза, а срещу 40-годишния Вавринка отново показа впечатляваща игра. Швейцарецът по-рано в турнира бе спечелил драматичен трисетов мач срещу Артур Риндеркнеш.

Седемкратният шампион от турнири на ниво ATP Баес спаси и петте точки за пробив, пред които беше изправен, за да принуди бившия №3 в световната ранглиста да допуска грешки с плоските си удари от основната линия. Това е едва вторият път в кариерата му, в който Баес печели три мача на турнир от най-високо ниво на твърда настилка (Уинстън-Сейлъм 2023, титла).

Белинда Бенчич продължи силния си старт на новия сезон с убедителна победа в два сета над аржентинката Солана Сиера.

Швейцарката, която заема 11-то място в ранглистата на WTA, проби сервиса още в третия гейм на първия сет. Вторият сет протече по сходен начин – нови пробиви в третия и седмия гейм, след което Бенчич затвори мача с 6-2, 6-2 за 1 час и 17 минути.

28-годишната тенисистка вече има три победи в три сета на сингъл на Юнайтед къп, след като в груповата фаза победи още французойката Леолия Жанжан и италианката Жасмин Паолини.

Бенчич, която се завърна след майчинство в края на сезон 2024, направи впечатляващ скок в ранглистата – от №421 в началото на януари до №11 в края на годината. През сезона тя спечели титлите в Абу Даби и Токио и достигна до полуфиналите на „Уимбълдън“.

