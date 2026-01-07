Щатите елиминираха Гърция на Юнайтед къп

Коко Гоф и Крисчън Харисън продължиха впечатляващото си представяне на смесени двойки на United Cup в Пърт и изведоха Съединените щати до полуфиналите на отборния тенис турнир.

След като обърнаха мача след загубен първи сет срещу вдъхновените Стефанос Циципас и Мария Сакари, Гоф и Харисън спечелиха третия си пореден решаващ двубой на живо в смесените двойки с 4:6, 6:4, 10-8, реализирайки успеха при третия си мачбол. Така те запазиха надеждите на САЩ да спечелят трета титла от United Cup в рамките на последните четири години.

Сега Съединените щати ще пътуват до Сидни, където ще се изправят срещу победителя от четвъртфинала между Полша и Австралия. Другият четвъртфинал в Пърт противопоставя Швейцария и Аржентина.

„Много съм щастлива, че успяхме да продължим напред“, каза Гоф. „Чувствах, че играя много добре днес, а Крисчън също беше на високо ниво. Знаех, че щом получим своите възможности, мачът в крайна сметка ще се обърне в наша полза.“

В драматичен четвъртфинал Гоф даде ранен аванс на американците с победа 6:3, 6:2 над Сакари. Циципас обаче отвърна с успех 6:4, 7:5 срещу световния №9 Тейлър Фриц – първата му победа над тенисист от Топ 10 от повече от 18 месеца насам.

„Борех се за отбора и от моя страна това беше страхотен мач“, каза доволен Циципас. „Когато губиш с 0-1, всичко е доста ясно – знаех какво ниво трябва да покажа на корта. Чувствах, че го дължа на отбора си.

Още преди да си легна снощи, си представях как ще протече мачът. Вече го бях изиграл в главата си и съм много щастлив, че победих точно по начина, по който бях планирал. Особено доволен съм от сервиса си и от това как се справих с напрегнатите моменти с ясна мисъл.“

Вкарването на 84 процента от първия сервис в първия сет постави гърка в агресивна настройка. Той записа ас, за да спаси сетбол при 4:5 във втория сет, след което проби Фриц в следващия гейм и си осигури победата. В целия мач Циципас спечели 80 процента от точките си на първи сервис.

What a match!



USA defeats Greece to reach the United Cup semifinals after winning a fun mixed doubles rubber in Perth pic.twitter.com/zs5FoLdBd9 — José Morgado (@josemorgado) January 7, 2026

Циципас вече има баланс 9-2 на сингъл в United Cup. Това бе първата му победа над играч от Топ 10 след успехите над №5 Александър Зверев, №2 Яник Синер и №10 Каспер Рууд по пътя към титлата на Монте Карло 2024.

Затова не беше изненада, че Гоф се справи в ключов момент в сряда по време на четвъртфиналния сблъсък между Съединените щати и Гърция. Световната №4 победи Мария Сакари с 6-3, 6-2 за 1 час и 26 минути в RAC Arena и осигури ранен аванс за американците. Представянето ѝ беше още по-впечатляващо, тъй като дойде след едно от по-трудните ѝ участия напоследък, особено по отношение на сервиса. Под слънчевото небе на Пърт тези проблеми не се проявиха и 21-годишната тенисистка водеше играта от началото до края.

„Определено много по-добър мач днес“, каза Гоф в интервюто си на корта. „Последния мач просто се опитах да го изтрия от съзнанието си. Това е красотата на този турнир и на това да имаш отбор като Тейлър и Крисчън, които ми дадоха шанс да остана в надпреварата и да се представя по-добре днес. Много се радвам, че успях да дам преднина на отбора си.“

Гоф показа значително по-добри показатели на сервис, като вкара 68 процента от първия си сервис и спечели 76 процента от тези точки. След като направи 14 двойни грешки само преди два дни, тя сведе броя им до едва шест срещу Сакари по пътя към победата.

За Сакари този мач бе крачка назад в иначе обещаваща седмица, белязана от победи над Наоми Осака и Ема Радукану. Макар сезонът тепърва да започва, 2026 година изглежда ключова за 30-годишната тенисистка. Бивша представителка на Топ 5 в ранглистата на WTA, Сакари започва годината под №52 в класацията на WTA.

Победата на Гоф е трета поредна срещу Сакари и дава предимство от 6-5 на американката в преките им двубои.

Следвай ни:

Снимки: Imago