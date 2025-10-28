Популярни
Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

  • 28 окт 2025 | 20:07
  • 186
  • 0

Григор Димитров и неговият партньор Никола Маю допуснаха поражение още в първия кръг на надпреварата на двойки на турнира "Мастърс" в Париж.

Българинът и французинът, които получиха "уайлд кард" за надпреварата, отстъпиха с 4:6, 7:5, 4-10 пред Едуар Роже-Васлен от Франция и Юго Нис от Монако.

За 43-годишния Маю това бе последен мач в кариера, като в голяма част от нея той си партнираше с Роже-Васлен. Двамата играха заедно и във финала на "Уимбълдън" през 2019 година, но отстъпиха пред колумбийците Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара.

Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг на "Мастърс" в Париж
Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг на "Мастърс" в Париж

Първият сет бе решен от пробив в десетия гейм, който се оказа и единственият. В него Димитров сервираше. При резултат 15:30 намеса на мрежата изненада българина и той не успя да отиграе топка от воле. В следващото разиграване Маю сбърка при опит за смач и това даде откриващата част в полза на Роже-Васлен и Нис.

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Вторият сет също вървеше без пробиви до 11-ия гейм, когато Димитров и Маю успяха да спечелят подаването на Нис. При решаващата точка при 40:40 Димитров избра да посреща и на втори сервис успя да направи отличен ретур, който падна на сантиметри от основната линия. Нис достигна до топката, но само колкото да успее да я върне в мрежата. Така в следващия гейм при подаване на Маю българо-френската двойка успя да изравни сетовете след 7:5.

В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки Димитров и Маю направиха общо три двойни грешки и без да имат нужда от още подаръци Роже-Васлен и Нис спечелиха с 10-4 точки.

Във втория кръг французинът и монегасецът ще срещнат поставените под номер 3 Хари Хелиовара от Финландия и Хенри Патън от Великобритания.

Димитров пък ще се концентрира изцяло върху надпреварата на сингъл, в която във втория кръг ще играе с руснака Даниил Медведев.

