Швьонтек и Хуркач изпратиха Полша на 1/4-финалите

Полша се класира за четвъртфиналите на отборния турнир Юнайтед къп, след като Хуберт Хуркач победи Талон Грийкспор с 6-3, 7-6(4) в сряда. След това Ига Швьонтек затвърди успеха с победа 6-3, 6-2 срещу Сюзан Ламенс и по този начин осигури крайната победа за отбора.

В началото на деня Полша се нуждаеше само от една победа, за да си гарантира място сред последните осем в отборния турнир. Хуркач не загуби време и показа доминиращо представяне на сервис, като записа 20 аса и не допусна нито една точка за пробив.

„Определено не знаех как ще започна сезона. Не бях играл от седем месеца, така че не знаеш какво да очакваш“, каза Хуркач. „В тренировките играех добре, но тренировката е съвсем различна от мача, когато има толкова много емоции и публика. Приятно съм изненадан и много доволен от представянето си.“

Sealed with ace No.21 💥@HubertHurkacz defeats Griekspoor 6-3 7-6 to send two-time #UnitedCup finalist Poland back to the quarter-finals! pic.twitter.com/EY6Ro52JCz — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

Преди този турнир Хуркач не беше играл от юни 2025 г. заради контузия в коляното, която наложи операция. Въпреки това бившият №6 в световната ранглиста започна новия сезон силно, с победи в два сета над световния №3 Александър Зверев и над Грийкспор.

„След толкова дълъг период просто си изключително развълнуван да бъдеш отново на корта и това ти дава различна перспектива“, добави Хуркач. „Мисля, че затова успявам да се представям дори по-добре и да запазвам спокойствие в трудните моменти.“

След това Швьонтек бързо направи резултата 2-0. След като в първата им среща на US Open 2025 Ламенс я беше затруднила и мачът стигна до три сета, този път Швьонтек дръпна от 3-3 в първия сет и спечели девет от последните 11 гейма.

След проблеми със сервиса в първия си мач за сезона срещу германката Ева Лис, когато беше пробита седем пъти, Швьонтек значително подобри играта си срещу Ламенс и записа втори пореден успех срещу нея. Тя спечели пет сервис гейма на нула, реализира 84% от точките си на първи сервис и допусна само една точка за пробив.

„Много съм щастлива, че намерих начин да бъда по-стабилна в средата на първия сет, защото дотогава мачът беше равностоен“, каза Швьонтек. „Чувствах, че контролирам по-добре топката и мога да поемам инициативата. Радвам се, че спечелихме този сблъсък само със сингълите – това ни дава голяма увереност преди четвъртфиналите.“

Катажина Кава и Ян Зелински оформиха пълния успех за Полша с победа 6-3, 3-6, 10-4 в смесените двойки срещу Давид Пел и Деми Схурс.

В петък вечер в Сидни Полша ще се изправи срещу домакините от Австралия в сблъсък, който обещава да бъде изключително зрелищен. Отборът на Хуркач преследва първата си титла от Юнайтед къп, след като в два поредни турнира завърши на второ място.