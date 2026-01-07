Музети и Рубльов продължават на 1/4-финалите в Хонконг, местен поднесе изненада

Поставеният под номер 1 Лоренцо Музети (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за мъже на твърда настилка в Хонконг от сериите АТР 250 с награден фонд 700 045 долара.

23-годишният италианец победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:7 (3), 6:2, 6:4. Двамата си размениха по един пробив в първата част, но в тайбрека Ечевери поведе с 6:1 и не остави шанс на съперника си, като си осигури преднина от един сет. Италианецът обаче беше по-добър в остатъка от срещата, реализирайки три пробива до края.

Comeback complete 💪



Lorenzo Musetti rallies from a set down to defeat Etcheverry 6-7 6-2 6-4!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/DaM1E7kktd — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

В следващия кръг Музети ще се изправи срещу Нуно Боржеш (Португалия), който се справи с ветерана Марин Чилич (Хърватия) в два сета със 7:5, 6:3.

Шампионът от 2024 година и номер 3 в схемата Андрей Рубльов (Русия) победи играещия с "уайлд кард" Ибин У (Китай) с 3:6, 6:2, 6:1. Китаецът изненадващо поведе след пробив във втория гейм, но в остатъка от мача не успя да остане конкурентен.

Scare survived 🙌



Andrey Rublev fights back from a set down to defeat Wu 3-6 6-2 6-1!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/B1Qo32FJ6Y — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

Във фазата на четвъртфиналите Рубльов ще играе срещу представителя на домакините Колман Вон, който поднесе нова изненада, отстранявайки номер 6 в схемата Габриел Диало (Канада) с 1:6, 7:5, 7:5.

24-годишният канадец започна мача силно и проби опонента си два пъти в първия сет, но и в двете последвали части Вон успя да осъществи по един брейк в 12-ия гейм, с което спечели втори пореден мач в родния си град.

What a WIN 🔥



Coleman Wong battles through a rollercoaster vs Diallo, taking it 1-6 7-5 7-5!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/E1nJZZhzd6 — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026