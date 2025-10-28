Влади Гърков с 12 точки, Сен-Назер с втора победа във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият отбор Сен-Назер постигнаха втора победа във френската Marmara SpikeLigue LNV.

Сен-Назер се справи у дома с Аячо с 3:1 (25:22, 17:25, 25:22, 26:24) в оспорван мач, продължил 1:54 часа.

Владимир Гърков игра цял мач и реализира 12 точки (1 ас, 3 блока, 30% ефективност в атака - 53% перфектно и 88% позитивно посрещане - -1).

Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер със загуба от Кан

Германският диагонала Филип Джон заби 25 точки (1 ас, 1 блок, 55% ефективност в атака - +16).

Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция

Бившият френски национал Никола Бюрел записа още 14 точки (6 блока, 73% ефективност в атака - +14).

СЕН-НАЗЕР - АЯЧО 3:1 (25:22, 17:25, 25:22, 26:24)

СЕН-НАЗЕР: Хайме Архонес 1, Филип Джон 25, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 12, Мартин Личек, Уилям Нак-Минем 10, Никола Бюрел 14 - Ромен Девезе-либеро (Калеб Женес 4, Лео-Пол Бужероле, Ясин Марти Гонсалес 1)

Старши треньор: ПЕДРО ЮАРА

АЯЧО: Матийо Гарсия, Дани Мартинс 17, Флориан Лакаши 12, Матей Патак 10, Лукас Салес 12, Селиан Талон 4 - Кентен Гроснон-либеро (Виктор Соси, Халед Буалежу, Мартос Соарес)

Старши треньор: ФРЕДЕРЕК ФЕРНАНДЕС.