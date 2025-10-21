Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция

Владимир Гърков и неговият нов отбор Сен-Назер записаха първа драматична победа в първенството на Франция.

Сен-Назер се наложи у дома над Поатие с 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 15:13) в мач от първия кръг на Marmara SpikeLigue LNV, който се игра пред 1510 зрители в зала “Кубертен”.

Владимир Гърков изигра страхотен двубой и реализира 21 точки (2 аса, 48% ефективност в атака, 40% перфектно и 57% позитивно посрещане - +7).

Германският диагонал Филип Джон бе най-резултатен с 23 точки (1 ас, 1 блок, 46% ефективност в атака - +13).

Тома Пужол (2 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака, 36% перфектно и 58% позитивно посрещане - +14) и Душан Николич (6 аса, 3 блока, 46% ефективност в атака - +15) записаха по 22 то(чки за Поатие.