Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер със загуба от Кан

Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер със загуба от Кан

  • 25 окт 2025 | 18:41
  • 566
  • 0

Владимир Гърков изигра пореден силен мач за новия си френски клуб Сен-Назер.

Юношата на Левски София заби 21 точки (1 ас, 1 блок, 49% ефективност в атака, 3% перфектно и 50% позитивно посрещане - +10), но Сен-Назер загуби гостуването си на Кан с 1:3 (25:20, 17:25, 23:25, 19:25) в мач от втория кръг на Marmara SpikeLigue LNV, който се игра пред 422 зрители в зала “Пале дьо Виктоар”.

Германският диагонал Филип Джон добави 16 точки (1 блок, 45% ефективност в атака - +7) за гостите.

Германецът Тео Мовинкел реализира 18 точки (1 ас, 3 блока, 54% ефективност в атака, 35% перфектно и 70% позитивно посрещане - +14) за успеха на Кан.

Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция
Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция

Ксандер Кетжински добави 14 точки (1 блок, 36% ефективност в атака - +6).

КАН - СЕН-НАЗЕР 3:1 (20:25, 25:17, 25:23, 25:19)
КАН: Килиан Мота Паеш 5, Ксандер Кетжински 14, Тео Мовинкел 18, Омар Билино 13, Якуб Екман 9, Жоао Родригеш Нолето 11 - Лусиано Масимино-либеро (Мариус Паумеле)
Старши треньор: КАНСТАН ЧОУАСИ
СЕН-НАЗЕР: Хайме Архонес 1, Филип Джон 16, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 21, Мартин Личек 2, Даниел Аронса 2, Уилям Нак-Минем 8 - Ромен Девези-либеро (Калеб Йенес 7, Никола Бюрел 2, Артур Любиер-либеро, Лео-пол Бужерол, Ясин Марти Гонсалес 5)
Старши треньор: ПЕДРО ЮАРА.

