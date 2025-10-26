Популярни
Светльо Петров обяви състава за мачовете на 17-ките

  • 26 окт 2025 | 10:39
Селекциoнерът на България U17 Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Словакия. Нашите млади таланти ще се изправят срещу отборите на домакина Словакия, Швейцария и Сан Марино в мачове, които ще се проведат в град Попрад.

Лагерът на българския тим започна на 20 октомври, като отборът вече се подготвя интензивно за първия си двубой от групата.

Програма на срещите:
28 октомври 2025 г., 17:00 (местно време): България U-17 – Словакия U-17
31 октомври 2025 г., 13:00 (местно време): Швейцария U-17 – България U-17
3 ноември 2025 г., 11:00 (местно време): Сан Марино U-17 – България U-17

