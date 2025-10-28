Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  Попето: След зимата Арда ще играе този футбол, който му приляга

Попето: След зимата Арда ще играе този футбол, който му приляга

  • 28 окт 2025 | 18:45
  • 756
  • 0

Ветеранът в състава на Арда – Ивелин Попов, говори за кризата, налегнала кърджалийци. Според него причината за лошите резултати е "психологическа умора". Попов каза, че елиминирането на Фратрия (2:1) за SESAME Купа на България не е било лесно.

„Трудна победа, играхме с добре организиран отбор, един от лидерите във втория ешелон. Не беше толкова лесно, мисля, че се видя. Радвам се, че победихме и продължихме. Радващо е, че продължаваме напред“.

„Чувствам се добре, треньорите и съотборниците осигуряват всичко на съотборниците и на мен. Имам обяснение за не чак толкова добрите резултати. Според мен мачовете в Европа, малко или много се получи една психологическа умора, получават се такива резултати. Убеден съм на 100%, че нещата след зимната подготовка ще се стиковат. Арда ще играе този футбол, който му приляга“.

„Чисто организационно Левски играе най-добрият футбол, вижда се ролята на треньора, направиха добри мачове в Европа. Не правят грешни стъпки в първенството. Очакванията ми са да стане добър мач. Надявам се по-добрият отбор да победи и това да сме ние“.

„Нека завърши този полусезон. Искам да се класираме в Европа и да спечелим Купата на България“, завърши Ивелин Попов за амбициите на Арда.

