  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Дано си върнем увереността

Тунчев: Дано си върнем увереността

  • 28 окт 2025 | 17:54
  • 350
  • 0

Наставникът на Арда Александър Тунчев остана доволен от класирането на тима в следващата фаза на Sesame Купа на България. Специалистът се надява, че успехът ще върне част от позагубената увереност на тима в последно време.

“Туден мач, но го очаквахме. Радващо е, че се класирахме за следващата фаза. Допуснахме попадение от нищо. Все пак успехме да стигнем до второ попадение бързо и да възстановим аванса си. Тази победа ще ни даде увереност, защото имаме нужда да си върнем самочувствието, както имахме преди. Ще излезем срещу Левски с идеята да ги победим”, каза Тунчев.

