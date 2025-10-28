Тунчев: Дано си върнем увереността

Наставникът на Арда Александър Тунчев остана доволен от класирането на тима в следващата фаза на Sesame Купа на България. Специалистът се надява, че успехът ще върне част от позагубената увереност на тима в последно време.

“Туден мач, но го очаквахме. Радващо е, че се класирахме за следващата фаза. Допуснахме попадение от нищо. Все пак успехме да стигнем до второ попадение бързо и да възстановим аванса си. Тази победа ще ни даде увереност, защото имаме нужда да си върнем самочувствието, както имахме преди. Ще излезем срещу Левски с идеята да ги победим”, каза Тунчев.