Денислав Бърдаров с 10 точки, ИББ с първа загуба в Турция

  • 28 окт 2025 | 18:14
Националът Денислав Бърдаров и неговият клуб Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допусна първа загуба в турската Ефелер Лига.

В мач от 3-ия кръг ИББ загуби от Истанбул Генчлик с 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).

Бърдаров бе титуляр в първите 2 части, а в третата влезе като резерва и записа 10 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 44% перфектно и 56% позитивно посрещане - +5).

Бившият канадски диагонала на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър добави 8 точки (42% ефективност в атака - +5).

Аржентинският национал Лусиана Палонски заби 19 точки (3 аса, 1 блок, 54% ефективност в атака, 33% перфектно и 58% позитивно посрещане - +13) за успеха на Истанбул Генчлик.

Иранският национал Мортеза Шарифи добави още 13 точки (1 ас, 2 блока, 43% ефективност в атака, 45% перфектно и 75% позитивно посрещане - +5).

