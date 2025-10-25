Уникален Денислав Бърдаров заби 23 точки (78% в атака) за първи успех в Турция

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден силен мач за своя клуб Истанбул Бююкшехир Беледийеспор.
Бърдаров заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 78% ефективност в атака, 40% перфектно и 56% позитивно посрещане - +16) при успеха като гост над Рамкс Джизре Беледийе с 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:18) в мач от първия кръг на СМС Ефелер Лига.
Халил Ибрахим Юджел добави още 14 точки (3 аса).
Бившият канадски диагонал на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър записа 9 точки (2 аса, 54% ефективност в атака)
Андре Ернандес бе най-резултатен за Джизре с 14 точки (3 аса).