Уникален Денислав Бърдаров заби 23 точки (78% в атака) за първи успех в Турция

  • 25 окт 2025 | 15:50
  • 2793
  • 0
Националът Денислав Бърдаров изигра пореден силен мач за своя клуб Истанбул Бююкшехир Беледийеспор.

Бърдаров заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 78% ефективност в атака, 40% перфектно и 56% позитивно посрещане - +16) при успеха като гост над Рамкс Джизре Беледийе с 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:18) в мач от първия кръг на СМС Ефелер Лига.

Халил Ибрахим Юджел добави още 14 точки (3 аса).

Бившият канадски диагонал на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър записа 9 точки (2 аса, 54% ефективност в атака)

Андре Ернандес бе най-резултатен за Джизре с 14 точки (3 аса).

