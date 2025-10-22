Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

  • 22 окт 2025 | 14:55
  • 2467
  • 0

Матей Казийски записа фалстарт при дебюта си за турския гранд Халкбанк (Анкара).

По-малко от 48 часа, след като Матей Казийски игра финал на efbet Суперкупа на България с Локомотив Авиа (Пловдив), който загуби от Левски София с 1:3, Императора дебютира за Халкбанк.

Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк
Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

Воденият от Радостин Стойчев тим загуби изненадващо гостуването си на Истанбул Бююкшекир Беледийеспор с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в мач от първия кръг на Купата на Турция.

Така възпитаниците на Радостин Стойчев отпаднаха изненадващо от турнира в много ранна фаза.

Цветан Соколов остана резерва и не се появи в игра за Халкбанк.

Матей Казийски влезе в игра във втория гейм и остана на игрището до края на мача, като записа 3 точки (43% ефективност в атака, 29% перфектно и 47% позитивно посрещане - +1).

Чехът Марек Шотола заби 17 точки (2 аса, 1 блок, 58% ефективност в атака - +14).

Йоанди Леал също реализира 17 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака, 11% перфектно и 22% позитивно посрещане - +10).

Младият национал Денислав Бърдаров изигра страхотен двубой за ИББ и заби 26 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака, 18% перфектно и 61% позитивно посрещане - +17).

Бившият канадски диагонал на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър добави още 11 точки за тима от Истанбул (1 блок, 50% ефективност в атака - +4).

ИСТАНБУЛ ББ - ХАЛКБАНК (АНКАРА) 3:0 (25:21, 27:25, 25:23)
ИСТАНБУЛ ББ: Мустафа Джерватоолу 3, Брадли Гънтър 11, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 26, Халил Ибрахим Юджел 8, Селим Йълдъз 4, Кемал Йозгюр 8 - Фатих Юрумез-либеро
Старши треньор: ХАКАН ЙОЗКАН
ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 1, Марек Шотола 17, Йоанди Леал 17, Ийт Хамза Аслан, Ертугрюл Гази Метин 2, Ахмет Самет Балтаджъ 5 - Волкан Дьоне-либеро (МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 3, Броуди Хофър, Арда Бостан 1, Умът Йоздемир-либеро, Юнус Емре Таяз)
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

