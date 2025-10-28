Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Общинска комисия инспектира строежа на "Лаута"

Общинска комисия инспектира строежа на "Лаута"

  • 28 окт 2025 | 17:06
  • 820
  • 0

Общинска комисия инспектира днес строителството на централната трибуна на стадион "Локомотив". Представители на различни партии в Общински съвет и служители в Община Пловдив посетиха съоръжението и се запознаха с документацията.

Представител на фирмата изпълнител обясни, че забавянето, което се получи преди няколко месеца, ще бъде наваксано. "На всеки етап от проекта наваксваме по 20-ина дни, като се работи включително в събота и неделя", обясниха от компанията.

На срещата бяха коментирани варианти за евентуално затваряне на ъглите на стадиона и беше представен концептуален проект.

Членовете на комисията се запознаха и с работата по вертикалната планировка в комплекса, както и с проекта за нова улица, която ще минава зад южната трибуна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България на живо: остана битката в Русе

Купата на България на живо: остана битката в Русе

  • 28 окт 2025 | 17:40
  • 46567
  • 11
Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 737
  • 1
Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

  • 28 окт 2025 | 14:50
  • 943
  • 0
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

  • 28 окт 2025 | 14:35
  • 1083
  • 0
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22409
  • 131
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16029
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 1380
  • 0
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 26017
  • 19
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16029
  • 21
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2566
  • 2
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 31776
  • 17
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22409
  • 131