Рома продължи отличната си форма като гост и се изравни на върха с Наполи

Рома продължи да играе отлично като гост и победи с 1:0 навън Сасуоло в мач от 8-ия кръг на Серия “А”. Единственото попадение за “римските вълци” отбеляза Пауло Дибала в 16-ата минута.

По този начин тимът на Джам Пиеро Гасперини се изравни на върха с Наполи с 18 точки. Рома записа и пета поредна победа като гост във всички турнири. Сасуоло пък остава на временната 12-а позиция с 10 точки.

Сасуоло започна по-добре мача и можеше да поведе още в 7-ата минута, когато Алиу Фадера се озова на добра позиция и стреля, но стражът на Рома Миле Свилар успя да избие в корнер с добро спасяване. “Вълците” обаче отговориха по най-добрия за тях начин. Опасен далечен изстрел на Браян Кристанте, спасен от косовския вратар Ариянет Мурич. Стражът на Сасуоло обаче нямаше какво да направи при добавката на Пауло Дибала, който в 16-ата минута откри за гостите - 0:1.

12 & 9 - Considering the Big-5 European Leagues, #Roma have won the most away games in 2025 (12) and have also collected the most clean sheets away from home (nine) since the beginning of the calendar year. Corsairs. #SassuoloRoma pic.twitter.com/z98Ekpf5MT — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2025

До края на първата част двата тима продължиха да си разменят ситуации, като домакините можеха да изравнят след удар с глава на норвежеца Кристиан Торствед, който обаче бе неточен. Рома пък отговори с опасни изстрели на замесените за попадението на тима Кристанте и Дибала, но първо Мурич спаси, а после аржентинецът не бе толкова далеч, но все пак стреля в аут от пряк свободен удар.

През втората част Рома пропусна да удвои аванса си в 68-ата минута, когато Лоренцо Пелегрини от добра позиция стреля в аут, а осем минути по-късно резервата Уесли също бе спрян от пазилия добре страж на домакините, който успя да избие удара му в корнер. В последните минути Мурич пак спаси опасен изстрел на Пелегрини, а Сасуоло така и не успя да създаде достатъчно, за да изравни резултата.