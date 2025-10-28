Луис Енрике е доволен заради завръщащите се играчи в ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното гостуване на Лориен в мач от 10-ия кръг на Лига 1. Отборът си върна първото място в таблицата след победата в предишния кръг над Брест с 3:0 далеч от дома.

Испанският наставник подчерта, че е много доволен от завръщането към нормални тренировки на Жоао Невеш и Фабиан Руис.

🎙️ Luis Enrique : « Les retours dans le groupe sont une très bonne nouvelle » 💬#FCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 28, 2025

"Утре срещу Лориeн ще бъде трудно. Опитваме се да управляваме отбора и игровите минути на всеки по възможно най-добрия начин. Завръщането на играчи в групата е много добра новина и всички, които попаднат в състава, ще могат да играят. Надявам се да разполагам с всички футболисти възможно най-скоро, това е важно за нас. Ще видим кои ще бъдат в групата. Това е много добра новина. Те са почти напълно възстановени", започна Луис Енрике.

Испанецът уточни, че никой в отбора няма твърдо титулярно място, включително и вратарят Люка Шевалие. "Днес е положително, че той е твърд титуляр, но ако утре е отрицателно, ще видим. Никой няма твърдо титулярно място през сезона. Управляваме ситуацията според това, което е добро за отбора. Всичко зависи от представянето на всеки.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 fait l’éloge de Marquinhos 🇧🇷 : « 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗗 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘́𝗦.



Avec Marquinhos, nous le connaissons et tout le monde connait ses qualités. 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝘃𝗿𝗮𝗶 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝘂𝗻… pic.twitter.com/LuoRIXlVZI — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2025

Маркиньос? Познаваме го отлично. Истинско удоволствие е да разполагаш с този опит и тази амбиция. Маркиньос е много силен при статични положения, вкарал е много голове тук, в Пари Сен Жермен, и носи на отбора целия си опит. Той е лидер, капитан е и сме щастливи да го имаме при нас. Всички познават качествата му. Той притежава манталитета да се подобрява още, независимо от възрастта си".

Запитан още дали е имал съмнение в успеха на ПСЖ, когато е пристигнал в клуба, Луис Енрике отговори: "Когато пристигаш, казваш какво искаш да постигнеш. Всичко се промени миналия сезон с всички успехи. Но ние не мислим за това, което сме направили, а за това, което искаме да направим отново, а именно да печелим трофеи. Моментът е да бъдем амбициозни и отново да спечелим всички трофеи.

