Луис Енрике е доволен заради завръщащите се играчи в ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното гостуване на Лориен в мач от 10-ия кръг на Лига 1. Отборът си върна първото място в таблицата след победата в предишния кръг над Брест с 3:0 далеч от дома.
Испанският наставник подчерта, че е много доволен от завръщането към нормални тренировки на Жоао Невеш и Фабиан Руис.
"Утре срещу Лориeн ще бъде трудно. Опитваме се да управляваме отбора и игровите минути на всеки по възможно най-добрия начин. Завръщането на играчи в групата е много добра новина и всички, които попаднат в състава, ще могат да играят. Надявам се да разполагам с всички футболисти възможно най-скоро, това е важно за нас. Ще видим кои ще бъдат в групата. Това е много добра новина. Те са почти напълно възстановени", започна Луис Енрике.
Испанецът уточни, че никой в отбора няма твърдо титулярно място, включително и вратарят Люка Шевалие. "Днес е положително, че той е твърд титуляр, но ако утре е отрицателно, ще видим. Никой няма твърдо титулярно място през сезона. Управляваме ситуацията според това, което е добро за отбора. Всичко зависи от представянето на всеки.
Маркиньос? Познаваме го отлично. Истинско удоволствие е да разполагаш с този опит и тази амбиция. Маркиньос е много силен при статични положения, вкарал е много голове тук, в Пари Сен Жермен, и носи на отбора целия си опит. Той е лидер, капитан е и сме щастливи да го имаме при нас. Всички познават качествата му. Той притежава манталитета да се подобрява още, независимо от възрастта си".
Запитан още дали е имал съмнение в успеха на ПСЖ, когато е пристигнал в клуба, Луис Енрике отговори: "Когато пристигаш, казваш какво искаш да постигнеш. Всичко се промени миналия сезон с всички успехи. Но ние не мислим за това, което сме направили, а за това, което искаме да направим отново, а именно да печелим трофеи. Моментът е да бъдем амбициозни и отново да спечелим всички трофеи.
