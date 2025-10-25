Хакими поведе ПСЖ към върха

Пари Сен Жермен прекъсна серията от две поредни ремита в Лига 1, след като победи с 3:0 Брест като гост, като по този начин се върна на първото място във временното класиране поне за няколко часа - докато завърши сблъсъкът между Ланс и Марсилия, които играят по-късно тази вечер. Две попадения реализира капитанът на парижани в този двубой Ашраф Хакими (29', 39') още през първата част. Дезире Дуе оформи крайния резултат в шестата минута на добавеното време.

Брест остава без победа срещу ПСЖ в 33 мача между двата отбора.

В 29-ата минута Хакими получи топката след чудесно центриране на Витиня, който го изведе зад отбраната. Мароканецът засече от въздуха, насочвайки удара си към ъгъла. Това бе и първият му гол през този сезон. Десет минути след това Кварцхелия проби отляво, справи се с Диас до аутлинията, след което се върна, за да си отвори ъгъл за стрелба. Майецки изби удара му. Хакими стигна до топката, размени пасове с грузинеца, след което от шест метра стреля силно под гредата, удвоявайки преднината на гостите.

В 59-ата минута домакините получиха дузпа след продължително разглеждане на ситуацията за игра с ръка на Лий. Топката първи удари главата на корееца, а главният рефер отсъди ъглов удар. ВАР първоначално не се намеси, но след това Жереми Пиняр отиде до монитора, за да види повторение, след което реши да посочи бялата точка. Дел Кастильо обаче се подплъзна при изпълнението на наказателния удар и прати топката високо над вратата.

В 67-ата минута в игра за парижани се появиха Дембеле и Маркиньос.

В 88-ата минута Шевалие добре се намеси, когато Балде бе изведен очи в очи с вратаря, който спаси.

Дезире Дуе пропусна една много добра възможност, но именно той оформи крайния резултат в шестата минута на добавеното време, когато бе изведен от Заир-Емери и преодоля Майецки.

