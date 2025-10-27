Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

ФИФПРО обяви списъка с 26-имата футболисти, номинирани за Идеалния отбор на 2025 година. Не е изненада, че Пари Сен Жермен има най-много представители – седем играчи, които са носили екипа на клуба през последните месеци.

След като спечели „Златната топка“ за сезон 2024-2025, Усман Дембеле логично намери място сред 26-имата избраници. Френският нападател на ПСЖ е сред фаворитите за попадане в престижната единадесеторка, след като изведе парижкия клуб до трофея в Шампионската лига.

Освен Усман Дембеле, парижани са представени още от Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, Маркиньос, Витиня и Жоао Невеш. Трансферираният в Манчестър Сити през лятото Джанлуиджи Донарума също е в списъка благодарение на силните си изяви с екипа на ПСЖ през първите шест месеца на годината.

Освен Джиджи, другите двама номинирани вратари са Тибо Куртоа и Алисон Бекер. В защита личат имената на играчи от световна класа като Вирджил ван Дайк, Пау Кубарси, Трент Александър-Арнолд и Уилям Салиба.

След триумфа си в Лигата на нациите Португалия има четирима представители, изпреварвайки Франция, Испания на Ламин Ямал, Бразилия на Рафиня и Англия на Коул Палмър като най-добре представената страна в този звезден списък. Разбира се, Кристиано Роналдо също е тук, за да се присъедини към тримата си сънародници от ПСЖ. Същото се отнася и за Лионел Меси, който е единственият аржентинец сред номинираните.

26-имата номинирани за отбора на FIFPRO за 2025 г:

Вратари: Джанлуиджи Донарума, Алисон Бекер, Тибо Куртоа

Защитници: Ашраф Хакими, Пау Кубарси, Маркиньос, Уилям Салиба, Вирджил Ван Дайк, Нуно Мендеш, Трент Александър-Арнолд

Халфове: Федерико Валверде, Жоао Невеш, Лука Модрич, Джуд Белингам, Педри, Коул Палмър, Витиня, Кевин Де Бройне

Нападатели: Ерлинг Хааланд, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Ламин Ямал, Усман Дембеле, Килиан Мбапе, Мохамед Салах, Рафиня

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025