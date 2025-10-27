Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

  • 27 окт 2025 | 18:45
  • 863
  • 0
Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

ФИФПРО обяви списъка с 26-имата футболисти, номинирани за Идеалния отбор на 2025 година. Не е изненада, че Пари Сен Жермен има най-много представители – седем играчи, които са носили екипа на клуба през последните месеци.

След като спечели „Златната топка“ за сезон 2024-2025, Усман Дембеле логично намери място сред 26-имата избраници. Френският нападател на ПСЖ е сред фаворитите за попадане в престижната единадесеторка, след като изведе парижкия клуб до трофея в Шампионската лига.

Освен Усман Дембеле, парижани са представени още от Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, Маркиньос, Витиня и Жоао Невеш. Трансферираният в Манчестър Сити през лятото Джанлуиджи Донарума също е в списъка благодарение на силните си изяви с екипа на ПСЖ през първите шест месеца на годината.

Освен Джиджи, другите двама номинирани вратари са Тибо Куртоа и Алисон Бекер. В защита личат имената на играчи от световна класа като Вирджил ван Дайк, Пау Кубарси, Трент Александър-Арнолд и Уилям Салиба.

След триумфа си в Лигата на нациите Португалия има четирима представители, изпреварвайки Франция, Испания на Ламин Ямал, Бразилия на Рафиня и Англия на Коул Палмър като най-добре представената страна в този звезден списък. Разбира се, Кристиано Роналдо също е тук, за да се присъедини към тримата си сънародници от ПСЖ. Същото се отнася и за Лионел Меси, който е единственият аржентинец сред номинираните.

26-имата номинирани за отбора на FIFPRO за 2025 г:

Вратари: Джанлуиджи Донарума, Алисон Бекер, Тибо Куртоа

Защитници: Ашраф Хакими, Пау Кубарси, Маркиньос, Уилям Салиба, Вирджил Ван Дайк, Нуно Мендеш, Трент Александър-Арнолд
Халфове: Федерико Валверде, Жоао Невеш, Лука Модрич, Джуд Белингам, Педри, Коул Палмър, Витиня, Кевин Де Бройне
Нападатели: Ерлинг Хааланд, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Ламин Ямал, Усман Дембеле, Килиан Мбапе, Мохамед Салах, Рафиня

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Разкритие в Турция: местни рефери масово залагат

Разкритие в Турция: местни рефери масово залагат

  • 27 окт 2025 | 15:07
  • 1838
  • 1
Интер губи Мхитарян за определено време

Интер губи Мхитарян за определено време

  • 27 окт 2025 | 14:50
  • 1472
  • 1
Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

  • 27 окт 2025 | 14:48
  • 3643
  • 3
Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

  • 27 окт 2025 | 14:34
  • 13821
  • 7
Днес има и една хубава новина за Барселона

Днес има и една хубава новина за Барселона

  • 27 окт 2025 | 14:22
  • 2079
  • 0
Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

  • 27 окт 2025 | 14:09
  • 11985
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 81954
  • 304
Григор Димитров поведе срещу Джовани Мпечи Перикар

Григор Димитров поведе срещу Джовани Мпечи Перикар

  • 27 окт 2025 | 20:05
  • 12063
  • 9
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 27303
  • 10
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 7540
  • 2
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 31806
  • 12
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 6995
  • 0