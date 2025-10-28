Основни играчи за Монтана пропускат мача с Марек

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков даде почивка на Кристофър Ачеампонг, Джоел Берхане и Важебах Сакор за предстоящата 1/16-финална среща с Марек от турнира за Купата на България. Ариан Мършуля, Мартин Михайлов и Иван Коконов са контузени и също пропускат мача в Дупница.

Наставникът на монтанци разкри, че ще пусне титуляри, футболистите, които от началото на сезона имат твърде малко минути игра. „Има умора у някои момчета, което е нормално в предвид сгъстената ни програма“, заяви Нанков. Нигерийският халф Еммануел Екеле се завърна от световното за младежи до 20 г. и може да запише първи минути под негово ръководство.

Отборът направи една тренировка днес преди обяд и след нея замина за Дупница. Двубоят с домакините от Марек, които са водени от бившия треньор на Монтана Танчо Калпаков, е в сряда, от 13:30 часа.

групата на Монтана за мача с Марек (Дупница) :

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Еммануел Екеле, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Виктор Добрев, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Ибрахима Мухамад;

старши треньор: Анатоли Нанков.