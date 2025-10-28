От ФИА обясниха късната неутрализация на състезанието в Мексико

От Международната автомобилна федерация (ФИА) излязоха със становище, в което обясняват защо неделната надпревара за Гран При на Мексико Сити беше неутрализирана с виртуална кола на сигурността малко преди финала.
До неутрализацията се стигна след завъртането на миналогодишния победител в състезанието Карлос Сайнц в последния сектор на „Ерманос Родригес“. След него настоящият пилот на Уилямс се удари в предпазната стена и напусна състезанието. Той все пак направи опит да се измести зад предпазната стена и почти го стори, което първоначално не наложи неутрализацията на надпреварата.
В средата на предпоследния тур обаче се стигна до неутрализация, а състезанието беше възобновено около обиколка по-късно, въпреки че колата на Сайнц реално не беше помръдната. Това доведе до появата на теории на конспирацията, че неутрализацията е направена, за да не могат Макс Верстапен и Оскар Пиастри да атакуват съответно Шарл Леклер и Оливър Беарман във финалната обиколка.
От ФИА обаче обясниха, че виртуалната кола на сигурността е била обявена заради дима, който е започнал да излиза от болида на Сайнц. Това е наложило намесата на маршалите, което пък автоматично води до задължителна неутрализация на състезанието.
„Сайнц се завъртя и спря в зоната за сигурност от външната страна на завой №14. Неговата кола спря в открита позиция. Впоследствие колата започна да дими и рейс контролът получи съобщение за пожар, което беше ясен сигнал, че намесата на маршалите е наложителна.
„Стандартна процедура е да има неутрализация на състезанието, в случая с виртуална кола на сигурността, когато маршалите са на пистата, за да отстраняват болид. Виртуалната кола на сигурността беше активна, докато колата не беше изместена в безопасна позиция. Тя беше оттеглена при първа възможност и състезанието завърши при зелен флаг“, се казва в изявлението на ФИА.
Снимки: Gettyimages