Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

  • 27 окт 2025 | 00:36
  • 281
  • 0

Шарл Леклер призна след финала на надпреварата за Гран При на Мексико Сити, че виртуалната кола на сигурността, която неутрализира състезанието в предпоследната обиколка, го е спасила от огрозата да загуби второто място от Макс Верстапен.

Пилотът на Ферари заемаше втората позиция практически през цялото състезание, но в края беше настигнат от Верстапен, който пробва една атака в спирането за първия завой в предпоследния тур. Малко след това обаче състезанието беше неутрализирано, а рестатър настъпи обиколки по-късно, но за Верстапен нямаше време той да изгради нова атака и така Леклер завърши втори.

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

„Много съм щастлив от уикенда. Остин беше позитив за нас, но отново да съм на подиума е приятна изненада. Радвам се, че отново съм на този невероятен подиум.

„Бях много щастлив с виртуалната кола на сигурността в края. Гумите ми бяха напълно приключили, виждах как Макс ме настига с меките гуми. Беше трудно, но виртуалната кола на сигурността ме спаси накрая“, заяви Леклер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 11303
  • 21
Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 1811
  • 0
Ботас обясни, че Сайнц е провалил завръщането му в Уилямс

Ботас обясни, че Сайнц е провалил завръщането му в Уилямс

  • 26 окт 2025 | 17:42
  • 1416
  • 0
Алонсо очаква инциденти веднага след старта

Алонсо очаква инциденти веднага след старта

  • 26 окт 2025 | 17:24
  • 1593
  • 0
Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

  • 26 окт 2025 | 17:04
  • 7836
  • 3
Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

Пламен Стайков иска да атакува Европейския рали шампионат с нов автомобил

  • 26 окт 2025 | 15:34
  • 549
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 130229
  • 368
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 79334
  • 351
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 11303
  • 21
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 22278
  • 28
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 28960
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 28814
  • 13