Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Шарл Леклер призна след финала на надпреварата за Гран При на Мексико Сити, че виртуалната кола на сигурността, която неутрализира състезанието в предпоследната обиколка, го е спасила от огрозата да загуби второто място от Макс Верстапен.

LET’S GOOO @Charles_Leclerc! Brilliant driving to another podium 🏆

Unfortunately a 10-second penalty compromised Lewis’ race pic.twitter.com/rcoR7CIoBs — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 26, 2025

Пилотът на Ферари заемаше втората позиция практически през цялото състезание, но в края беше настигнат от Верстапен, който пробва една атака в спирането за първия завой в предпоследния тур. Малко след това обаче състезанието беше неутрализирано, а рестатър настъпи обиколки по-късно, но за Верстапен нямаше време той да изгради нова атака и така Леклер завърши втори.

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

„Много съм щастлив от уикенда. Остин беше позитив за нас, но отново да съм на подиума е приятна изненада. Радвам се, че отново съм на този невероятен подиум.



„Бях много щастлив с виртуалната кола на сигурността в края. Гумите ми бяха напълно приключили, виждах как Макс ме настига с меките гуми. Беше трудно, но виртуалната кола на сигурността ме спаси накрая“, заяви Леклер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages