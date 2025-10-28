Популярни
От Дукати потвърдиха причината Баная да загуби наглед сигурния подиум в Малайзия

  • 28 окт 2025 | 10:57
  • 105
  • 0

Отборът на Дукати потвърди какво е причинило отпадането на Франческо Баная от неделната Гран При на Малайзия малко преди финала, когато италианецът се движеше на третата позиция.

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия
Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

Двукратният шампион стартира от полпозишъна и запази лидерството си на старта, но беше изпреварен от Алекс Маркес още във втората обиколка. Впоследствие пилотът на Дукати парира няколко атаки на Педро Акоста за второто място преди да бъде изпреварен от испанеца в 13-ия тур.

По-малко от пет обиколки Баная рязко намали темпото си в третия завой и се прибра с ниска скорост в гаража си по-малко от три тура преди преди финала. От телевизионните кадри остана впечатлението, че италианецът има спукана задна гума, а по-късно това беше потвърдено и от Дукати и Мишлен.

Все още не е ясна точната причина за спукването на гумата, тъй като в MotoGP подобни явления са изключителна рядкост. Напълно е възможно Баная да е преминал през някоя отломка, която е била останала на пистата след по-ранен инцидент.

Снимки: Gettyimages

