Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Утре, Спартак (Пловдив) приема Славия (София). Срещата е от1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Срещу нас е един от най-големите футболни клубове в страната. Славия е с богати традиции в турнира за националната купа – осем пъти е печелил трофея. Доволни сме, че ще играем срещу толкова именит съперник. От предстоящия двубой няма какво да губим. Напротив, мача е полезен за нас, защото ще покаже реалните ни възможности. Елиминирахме Пирин (Благоевград), клуб с традиционно силна школа и фактор в българския футбол. Срещу Славия ще се опитаме да направим още една крачка напред. Щом участваме в турнира, означава, че искаме да побеждаваме“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.