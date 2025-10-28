Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 477
  • 0

Утре, Спартак (Пловдив) приема Славия (София). Срещата е от1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Срещу нас е един от най-големите футболни клубове в страната. Славия е с богати традиции в турнира за националната купа – осем пъти е печелил трофея. Доволни сме, че ще играем срещу толкова именит съперник. От предстоящия двубой няма какво да губим. Напротив, мача е полезен за нас, защото ще покаже реалните ни възможности. Елиминирахме Пирин (Благоевград), клуб с традиционно силна школа и фактор в българския футбол. Срещу Славия ще се опитаме да направим още една крачка напред. Щом участваме в турнира, означава, че искаме да побеждаваме“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 59
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 495
  • 0
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 5853
  • 1
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 8216
  • 3
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 1780
  • 1
Платиха 3600 лева за топка на ЦСКА, парите отиват във фондация "За Нашите Деца"

Платиха 3600 лева за топка на ЦСКА, парите отиват във фондация "За Нашите Деца"

  • 27 окт 2025 | 21:28
  • 1940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 5853
  • 1
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 8216
  • 3
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 43531
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 15073
  • 25
Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 141579
  • 470
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 44423
  • 13