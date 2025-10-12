Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  Димитър Иванов: Заслужавахме да отстраним Пирин

Димитър Иванов: Заслужавахме да отстраним Пирин

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 846
  • 0

Наставникът на Спартак (Пловдив) Димитър Иванов сподели пред Sportal.bg, че тимът му заслужено е отстранил Пирин (Благоевград) с турнира за Купата на България. Пловдивчани победиха своя опонент с 2:1.

„Искам да благодаря на футболистите и на всички тези хора, които ни подкрепяха. Мисля, че с показаното на терена заслужавахме да спечелим мача. Видя ми се, че имаше дузпа за нас. Щом така е преценил съдията… В края на краищата всичко свърши добре. Радваме се на това, което постигнахме днес. В мачовете за Купата момчетата трябва да покажат на обществеността, че са добри футболисти и заслужават да играят на по-високо ниво. Може би това ги е накарало да покажат повече от себе си. Дай Боже да направим нещо повече в турнира за Купата. Правим всичко по силите си отборът да играе добре и да печели точки. Най-вероятно тук ще играем мача със Славия“.

