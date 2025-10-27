Популярни
Гергана Топалова отпадна във втория кръг на квалификациите в Колумбия

  • 27 окт 2025 | 22:29
  • 229
  • 0
Гергана Топалова отпадна във втория кръг на квалификациите в Колумбия

Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара. 

Поставената под номер 5 българка загуби от втората поставена в пресявките рускиня Анастасия Золотарева с 2:6, 6:4, 6:2 за малко повече от два часа на корта.

Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия
Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия

Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна два пробива и съперничката й изравни. В третата решителна част рускинята стартира с ранен брейк и взе аванс от 3:0, след което с нова серия от три поредни части затвори мача.

Българката, която победи в първия кръг представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3, все пак заработи 4 точки за световната ранглиста и 800 долара.

