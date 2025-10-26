Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия

Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 424
  • 0
Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия

Гергана Топалова се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките българка постигна убедителна победа над представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3 за 70 минути на корта.

Григор се завръща на корта в понеделник вечерта
Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Топалова не даде гейм на съперничката си по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 3:1, допусна изравняване 3:3, но със серия от три поредни гейма успя да затвори срещата с първия си мачбол.

Българката заработи 4 точки за световната ранглиста и 800 долара, а в спор за място в основната схема ще играе утре срещу втората в схемата рускиня Анастасия Золотарева.

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

  • 26 окт 2025 | 12:26
  • 746
  • 0
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

  • 26 окт 2025 | 11:33
  • 895
  • 0
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

  • 26 окт 2025 | 11:28
  • 631
  • 0
Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

  • 26 окт 2025 | 01:43
  • 910
  • 1
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

  • 25 окт 2025 | 18:34
  • 840
  • 0
Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер стигна финала във Виена

  • 25 окт 2025 | 18:24
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 107300
  • 293
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 55906
  • 205
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 7073
  • 6
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 22240
  • 8
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 19140
  • 10
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 32739
  • 26