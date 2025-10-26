Гергана Топалова стартира с победа в квалификациите в Колумбия

Гергана Топалова се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките българка постигна убедителна победа над представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3 за 70 минути на корта.

Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Топалова не даде гейм на съперничката си по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 3:1, допусна изравняване 3:3, но със серия от три поредни гейма успя да затвори срещата с първия си мачбол.

Българката заработи 4 точки за световната ранглиста и 800 долара, а в спор за място в основната схема ще играе утре срещу втората в схемата рускиня Анастасия Золотарева.

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg