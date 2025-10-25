ПСЖ гостува на любимата си жертва

Брест ще посрещне шампиона Пари Сен Жермен на стадион "Франсис Ле Бле" в мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. Срещата ще започне в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Жереми Пиняр.



Домакините ще се опитат да прекъснат негативната си серия срещу парижани, които са традиционно неудобен съперник за тях през последните сезони и им нанесоха няколко разгромни поражения.

Брест показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равенства и една загуба. Тимът завърши наравно 3:3 с Лориен в най-скорошния си мач, преди това направи 0:0 с Нант, а в края на септември записа победи над Ница (4:1) и Анже (2:0).



ПСЖ постепенно навлиза в ритъм. Преди броени дни парижани разгромиха Байер (Леверкузен) със 7:2 в Шампионската лига. В първенството отборът на Луис Енрике завърши 3:3 със Страсбург и 1:1 с Лил, като заема второ място в класирането, на точка зад водача Марсилия.

Брест се намира на 12-то място с 9 точки след 8 изиграни мача. Отборът има голова разлика 14:14, което показва, че играе атрактивен футбол, но има проблеми в защита. Домакините се нуждаят от победа, за да се изкачат в горната половина на класирането и да се отдалечат от опасната зона.



Пари Сен Жермен заема второто място с 17 точки и голова разлика 16:8, което демонстрира силата на отбора както в нападение, така и в защита. Парижани се стремят да запазят позицията си в челото на класирането и да продължат борбата за титлата. Победа в този мач би затвърдила амбициите им за пореден трофей във френското първенство.

Ромен Дел Кастильо е ключов играч за Брест тази година, като нападателят вече има 4 гола в първенството, три от които от дузпи. Той ще бъде основната заплаха за защитата на ПСЖ, особено предвид факта, че е вкарвал срещу парижани и в предишни срещи.



За гостите Брадли Баркола продължава силната си форма с 4 гола в първенството досега. Французинът е особено ефективен срещу Брест, като има гол и две асистенции в последните си мачове срещу този противник. Усман Дембеле също е в отлична форма, като е отбелязвал многократно срещу бретонците в предишни срещи.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 19 февруари 2025 г. в мач от 1/16-финалите на Шампионската лига, когато Пари Сен Жермен разгроми Брест със 7:0 на "Парк де Пренс". Головете за парижани отбелязаха Брадли Баркола (20'), Хвича Кварацхелия (39'), Витиня (59'), Дезире Дуе (64'), Нуно Мендеш (69'), Гонсало Рамош (76') и Сени Маюлу (86').



Този резултат затвърди доминацията на ПСЖ в двубоите между двата отбора, като общият резултат от двата мача в елиминационната фаза беше 10:0 за парижани.

Снимки: Imago