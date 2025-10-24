Популярни
  Пуснаха в продажба билетите за шоуто Апоел - Партизан

  • 24 окт 2025 | 19:15
Билетите за мача между Апоел Тел Авив и Партизан от седмия кръг на Евролигата вече са в продажба. Двубоят е на 29 октомври в "Арена София" и започва в 20:00 часа.

Апоел е лидер в класирането на Евролигата към момента с 5 победи и само едно поражение - допуснато в градското дерби с Макаби Тел Авив, което любителите на баскетбола у нас също имаха възможността да наблюдават на живо в родната столица.

Воденият от легендарния специалист Желко Обрадович тим на Партизан също е с положителен баланс (3-2) засега.

Билетите са с различни цени в зависимост от това за коя зона са предназначени. Най-евтините са с цена 88.01 лв. (45 евро), но желаещите да имат по-добра гледка към терена, могат да се сдобият с билети за 117.35 лв. (60 евро), или 127.13 лв. (65 евро).

Можете да разгледате цените и да се сдобиете с билети за интригуващия двубой ТУК!

Снимки: Владимир Иванов

